Playoff di C, avanti il Bari. Eliminata la Juve U23 (Di lunedì 13 luglio 2020) ROMA - I Playoff di Serie C iniziano a entrare nel vivo, col secondo turno nazionale che regala qualificazioni, ed eliminazioni, eccellenti. Nel big match di serata, il Bari va in vantaggio sulla ... Leggi su corrieredellosport

rep_bari : Calcio, al San Nicola finisce 1-1: Bari avanti nei playoff dopo la grande paura contro la Ternana [di ENZO TAMBORRA… - TuttoRegia : #Reggiana avanti a fatica contro il #Potenza: venerdì in semifinale a #ReggioEmilia arriva il #Novara. Cronaca e ta… - rep_bari : Finisce 1-1, Bari avanti nei playoff dopo la grande paura contro la Ternana [di ENZO TAMBORRA] [aggiornamento delle… - infoitsport : Serie C, playoff: Carrarese avanti tutta contro Juventus - sportface2016 : Playoff #SerieC 2019/2020: #Bari e #Carrarese avanti col brivido, sono alle final four -