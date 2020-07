Parmigiana di melanzane light (Di lunedì 13 luglio 2020) Quante volte avreste voluto una Parmigiana di melanzane, ma avete evitato per via della dieta o della poca voglia di cucinare? Questa ricetta di Parmigiana di melanzane light è perfetta perchè è fatta con le melanzane grigliate, una ricetta facile e leggera. Vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 700 g di melanzane250 g di provola affumicata100 g di parmigiano reggiano grattugiato1 pezzetto di cipollaSale fino q.b.Olio extravergine d’oliva q.b.Per preparare la Parmigiana di melanzane light iniziamo tagliando a fettine, spesse circa un centimetro, le melanzane. Poi scaldate una padella o una griglia e fate cuocere le ... Leggi su termometropolitico

Un primo piatto ricco. Da grandi occasioni. Il timballo di ziti con melanzane e provola è la ricetta ideale per un pranzo importante da passare in famiglia. Dopo aver affettato la cipolla e sminuzzato ...

La ricetta delle melanzane al forno impanate senza uovo è un’ottima alternativa per l’estate. C’è poca voglia di stare vicino ai fornelli. C’è inoltre la ricerca di cibi semplici e sfiziosi. Si ha vog ...

