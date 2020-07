Ostia, immigrato bengalese picchiato in spiaggia: «Faceva foto e video ai bambini» (Di lunedì 13 luglio 2020) Botte a Ostia. Due uomini hanno picchiato un immigrato bengalese rompendogli il naso e mandandolo all’ospedale. L’hanno accusato di fare foto e video ai bambini che erano sulla spiaggia. È accaduto sul lungomare Duca degli Abruzzi. Il ventenne – colpito con un pugno in pieno volto – ha dovuto far ricorso alle cure ospedaliere e ha avuto 20 giorni di prognosi. Ostia, l’intervento di tre pattuglie dei carabinieri Per riportare la situazione alla calma è stato necessario l’intervento di tre pattuglie dei carabinieri che hanno identificato le persone coinvolte. A chiamarli è stato un amico dell’immigrato bengalese. I militari dell’Arma ... Leggi su secoloditalia

Bordoni_Ostia : @matteosalvinimi La distanza di sicurezza, le mascherine, i protocolli anti covid. Non c’è nulla, e un immigrato su… -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia immigrato Ostia, immigrato bengalese picchiato in spiaggia: «Faceva foto e video ai... Il Secolo d'Italia "L'immigrato ha lapidato il mio pappagallo e ora è già libero": il racconto choc di Salvi

Nuovi dettagli scioccanti emergono dalla drammatica aggressione subita da Enzo Salvi e dal suo pappagallo Fly, avvenuta lunedì 29 giugno in un terreno a Ostia Antica. L'attore se l'è cavata con tanto ...

Meloni posta il video di Enzo Salvi in lacrime: «Vigliacca violenza» (video)

«Solidarietà a Enzo Salvi per l’aggressione subita da un 25enne africano mentre tentava di difendere il suo pappagallo preso a sassate. Spero che siano presi seri provvedimenti contro il responsabile ...

Nuovi dettagli scioccanti emergono dalla drammatica aggressione subita da Enzo Salvi e dal suo pappagallo Fly, avvenuta lunedì 29 giugno in un terreno a Ostia Antica. L'attore se l'è cavata con tanto ...«Solidarietà a Enzo Salvi per l’aggressione subita da un 25enne africano mentre tentava di difendere il suo pappagallo preso a sassate. Spero che siano presi seri provvedimenti contro il responsabile ...