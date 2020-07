Obesità infantile aumenta il rischio cardiometabolico (Di lunedì 13 luglio 2020) I bambini obesi all’età di 2-3 anni e a 6-7 anni sono più propensi, rispetto ai bambini in salute, a mostrare fattori di rischio cardiometabolico a 11-12 anni I bambini in sovrappeso o obesi all’età di 2-3 anni e a 6-7 anni sono significativamente più propensi, rispetto ai bambini in salute, a mostrare fattori di… L'articolo Obesità infantile aumenta il rischio cardiometabolico Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

theplotinchiara : @24McCartney Ad 1 famiglia vegana viene tolto il figlio: bestie di satana Migliaia di famiglie alimentano i figli i… - sceltaetica : Piatti da “adulti” ma con porzioni #mini. Per contrastare l’obesità infantile e, soprattutto, #spreco alimentare, m… - ilSalvagenteit : Come la pubblicità dei #softdrink influisce pesantemente sull' #obesità infantile - jacopogiliberto : RT @AndreaBertaglio: @Brovvnout @quinta No, non si sbaglia. L'obesità infantile dovuta ad alimentazione scorretta (eccesso di zuccheri in p… - AndreaBertaglio : @Brovvnout @quinta No, non si sbaglia. L'obesità infantile dovuta ad alimentazione scorretta (eccesso di zuccheri i… -

Ultime Notizie dalla rete : Obesità infantile Obesità infantile: ecco perchè la prevenzione è fondamentale Wise Society