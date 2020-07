Nuovi sbarchi, contagi e blocchi stradali: la bomba immigrati fa scoppiare la rivolta (Di lunedì 13 luglio 2020) Valentina Raffa Arrivati nel fine settimana 800 profughi, la maggior parte a Lampedusa. In Calabria 28 pakistani positivi: 13 destinati ad Amantea, dove i residenti sono scesi in piazza per bloccarne il trasferimento L'Italia è sotto attacco. Dei 70 pakistani arrivati venerdì a Roccella Jonica 28 risultano positivi, tra cui due minorenni di 13 e 15 anni. I cittadini sono preoccupati, il sindaco rassicura, ma chi garantisce che non scappino dalle strutture come è stato nei giorni scorsi in Sicilia? La corda è stata tirata troppo, il governo ha fatto orecchie da mercante alle preoccupazioni dei cittadini, e adesso la corda si è rotta. La protesta per l'accoglienza dei migranti positivi è scoppiata ad Amantea, centro turistico in provincia di Cosenza, e rischia di dilagare in altre regioni. La tensione, soprattutto nelle isole maggiori, ... Leggi su ilgiornale

guglielmov62 : RT @riktroiani: ??Proseguono gli sbarchi: 65 #migranti arrivati con la nave della Guardia Costiera a #Pozzallo. Nella notte, altri tre sbarc… - elvialorena50 : RT @PatriziaRametta: COVID FINITO MA stop ai voli e discoteche ancora chiuse: nuovi divieti del governo dal 14 luglio GOVERNO IPOCRITA BLO… - improtaf : RT @riktroiani: ??Proseguono gli sbarchi: 65 #migranti arrivati con la nave della Guardia Costiera a #Pozzallo. Nella notte, altri tre sbarc… - Luanastretti1 : RT @riktroiani: ??Proseguono gli sbarchi: 65 #migranti arrivati con la nave della Guardia Costiera a #Pozzallo. Nella notte, altri tre sbarc… - xblunotte : RT @riktroiani: ??Proseguono gli sbarchi: 65 #migranti arrivati con la nave della Guardia Costiera a #Pozzallo. Nella notte, altri tre sbarc… -