Nettuno, ennesimo delfino trovato morto sulla spiaggia: Earth chiede che siano trovate ed eliminate le cause (Di lunedì 13 luglio 2020) Risale alla mattinata di ieri la notizia dell’ennesimo ritrovamento di un esemplare di delfino morto sulle spiagge del litorale romano. Si tratta questa volta di un esemplare di stenella striata ed il rinvenimento è avvenuto nel tratto di spiaggia libera nei pressi del poligono militare a Nettuno, dove i bagnanti presenti hanno immediatamente allertato la polizia locale, intervenuta sul posto insieme al veterinario dell’ASL Roma 6 e alla guardia costiera di Anzio. L’animale si trovava però in un’avanzato stato di decomposizione perciò non è stato possibile fare nulla per aiutarlo. Dall’inizio dell’anno vi sono stati diversi casi di ritrovamenti di animali morti lungo quel tratto di litorale romano, senza che ad oggi ancora si ... Leggi su ilcorrieredellacitta

