NBA, Anthony Davis: “Nessun messaggio sociale, il mio cognome è importante” (Di lunedì 13 luglio 2020) Anthony Davis segue l’esempio di LeBron James: la star dei Los Angeles Lakers non metterà alcun messaggio sui diritti sociali per sostituire il suo cognome. Il motivo lo ha spiegato domenica in una videoconferenza con alcuni giornalisti ESPN: “Penso che il nome Davis sia qualcosa di importante, che permette di rappresentare la mia famiglia ogni volta che scendo in campo”. AD continua poi la giustificazione con parole semplici: “Non sapevo cosa decidere: dovrei indossare un messaggio di giustizia sociale o avere il mio cognome? Penso solo che il mio cognome sia qualcosa di molto importante per me. Anche la giustizia sociale ovviamente. Poter avere il proprio cognome ... Leggi su sportface

sportface2016 : #NBA Anthony #Davis, stella dei Lakers, rifiuta il messaggio sociale sulla canotta: ecco il perché - SkySportNBA : NBA, Carmelo Anthony e la sua trasformazione fisica: non sembra più lui. FOTO #SkyNBA #NBA - sportli26181512 : NBA, Carmelo Anthony e la sua trasformazione fisica: non sembra più lui. FOTO: Dopo le sorprendenti immagini di un… - SkySportNBA : NBA, dopo LeBron James anche Anthony Davis: 'Non cambierò il mio nome sulla maglia' #SkyNBA #NBA - sportli26181512 : NBA, dopo LeBron James anche Anthony Davis: 'Non cambierò il mio nome sulla maglia': Il n°3 dei Lakers è della stes… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA Anthony NBA, Carmelo Anthony e la sua trasformazione fisica: non sembra più lui. FOTO Sky Sport NBA, Anthony Davis: “Nessun messaggio sociale, il mio cognome è importante”

Anthony Davis segue l’esempio di LeBron James: la star dei Los Angeles Lakers non metterà alcun messaggio sui diritti sociali per sostituire il suo cognome. Il motivo lo ha spiegato domenica in una vi ...

NBA, Carmelo Anthony e la sua trasformazione fisica: non sembra più lui

Dopo le sorprendenti immagini di un Rajon Rondo diventato molto più muscoloso durante la quarantena, anche il n°00 dei Blazers ha meravigliato gli addetti ai lavori per il suo stato di forma: molto pi ...

Anthony Davis segue l’esempio di LeBron James: la star dei Los Angeles Lakers non metterà alcun messaggio sui diritti sociali per sostituire il suo cognome. Il motivo lo ha spiegato domenica in una vi ...Dopo le sorprendenti immagini di un Rajon Rondo diventato molto più muscoloso durante la quarantena, anche il n°00 dei Blazers ha meravigliato gli addetti ai lavori per il suo stato di forma: molto pi ...