Napoli-Milan, Ibrahimovic sostituito da Pioli: la reazione rabbiosa (Di lunedì 13 luglio 2020) I fatti hanno dato poi ragione a Pioli, che ha poi raggiunto il pari al San Paolo contro il Napoli. Ma la prima mossa dopo il 2-1 di Mertens a mezzora dalla fine di Napoli-Milan non era stata banale: ... Leggi su gazzetta

acmilan : ??? 'We need to produce a big performance' ??? 'Dobbiamo fare una grande prestazione' ??? Hot takes from the Coach… - acmilan : ??? #NapoliMilan: Devils in Naples ?? Guarda la Top 5 dei gol rossoneri a Napoli ? Vota il più bello su… - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - CalcioNews24 : Napoli, Gattuso: «Rigore? Non rispondo. Emozionante sfidare il Milan» - CalcioNews24 : Milan, Pioli: «È stata dura contro il Napoli. Su Ibrahimovic…» -