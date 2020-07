Morta per una trasfusione di sangue infetto: lo Stato dovrà risarcire 695mila euro agli eredi (Di lunedì 13 luglio 2020) trasfusione di sangue infetto durante il parto: risarcimento da 180mila euro 31 luglio 2018 Il Tar della Campania ha stabilito che lo Stato italiano dovrà pagare la somma di 695mila euro agli eredi di ... Leggi su today

LaStampa : ?? ULTIMA ORA. Lutto per #JohnTravolta: morta la moglie #KellyPreston. L’attrice aveva 57 anni e aveva un tumore al… - fanpage : Addio alla stella dell'atletica azzurra Leila Fanta Kone, morta a soli 21 anni per un malore - greenMe_it : Grazie per il tuo esempio, #ZindziMandela! Riposa in pace accanto al tuo grande papà - MaMaurizi9 : RT @GiancarloDeRisi: Al ballottaggio per la #presidenza della Repubblica in Polonia, i candidati erano due: uno di #DESTRA, sovranista, eur… - AloiseAndrea : RT @GalvaniM: Un'altra notizia terribile di questo 2020. E' morta #KellyPreston, la moglie di John Travolta: aveva soli 57 anni e lottava c… -

Ultime Notizie dalla rete : Morta per Rebbio, anziana aggredita dal marito: morta per cause naturali IL GIORNO La morte del Fair Play Finanziario, il Tas annulla la squalifica al Manchester City

Il Manchester City parteciperà alla prossima Champions League. Il Tas di Losanna ha annullato la squalifica per due anni per violazione fair play finanziario: per il club britannico ammenda di 10 mili ...

Muore alle sue nozze: ragazza di 25 anni deceduta al suo matrimonio

Sono notizie che non si vorrebbero mai dare, un matrimonio finito in tragedia a causa della morte improvvisa della sposa ... E’ stata aperta un’inchiesta per chiarire quanto accaduto. La tragedia si è ...

Il Manchester City parteciperà alla prossima Champions League. Il Tas di Losanna ha annullato la squalifica per due anni per violazione fair play finanziario: per il club britannico ammenda di 10 mili ...Sono notizie che non si vorrebbero mai dare, un matrimonio finito in tragedia a causa della morte improvvisa della sposa ... E’ stata aperta un’inchiesta per chiarire quanto accaduto. La tragedia si è ...