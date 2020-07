Merkel a Conte alla fine della conferenza stampa: “Sono molto curiosa di sapere come andrà a finire con Autostrade” (Di lunedì 13 luglio 2020) Angela Merkel ha chiuso la conferenza stampa del castello di Meseberg con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con una nota sul dossier italiano Autostrade. “Si è parlato tanto di autostrade oggi qui. Sono proprio curiosa di sapere come andrà questo Consiglio dei ministri di domani”. Le decisioni su Aspi hanno anche un risvolto tedesco. Allianz, il principale gruppo banco-assicurativo del Paese, è tra i principale investitori in Autostrade per l’Italia e ne detiene attraverso la controllata Appia Investments il 6,94 per cento per un valore superiore a 800 milioni di euro. L'articolo Merkel a Conte alla fine della ... Leggi su ilfattoquotidiano

