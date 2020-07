Meloni sfratta i Benetton: "Ecco perché la concessione va tolta". E sullo stato d'emergenza... (Di lunedì 13 luglio 2020) Giorgia Meloni schiera Fratelli d'Italia a favore della revoca della concessione delle autostrade ad Aspi dei Benetton. «Non penso che la concessione a Autostrade vada revocata unicamente per il fatto del Ponte di Genova - spiega in un'intervista a Primo Canale - . Il Ponte di Genova è stato solo la punta di un iceberg... Le concessioni vanno revocate, perché sono dei contratti assolutamente intollerabili secondo il nostro codice civile. Le concessioni vanno revocate. Punto. Così come io sono convinta che Aspi perderebbe il ricorso come l'ha perso con la Corte Costituzionale. Il tema non è nazionalizzare o gestione privata, io sono per la proprietà pubblica di tutte le infrastrutture» dice la leader di FdI. Sulla proroga dello ... Leggi su iltempo

