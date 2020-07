L’apertura di Conte: estensione dello stato di emergenza ma non fino al 31 dicembre (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl dibattito era già iniziato. Era bastato sussurrare l’idea di estendere lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020 per generare la solita ridda di Contestazioni. Un’idea ancora presente nei pensieri del Premier Giuseppe Conte, anche se nelle ultime ore si sta facendo strada l’ipotesi di un’estensione fino al 31 ottobre anziché a fine anno. Ampliare le misure straordinarie per il coronavirus appare ormai scontato, resta da definire il periodo considerando pro e contro di ogni decisione. Allungare solo fino a ottobre, ad esempio, obbligherebbe il governo a fare i conti con l’incertezza legata agli interventi da mettere in atto per favorire ... Leggi su anteprima24

