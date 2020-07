KJ Apa e Sofia Carson star del thriller pandemico Songbird (Di lunedì 13 luglio 2020) Le giovani star KJ Apa e Sofia Carson saranno i protagonisti del thriller pandemico Songbird, le cui riprese si svolgeranno a Los Angeles. KJ Apa e Sofia Carson saranno i protagonisti del thriller pandemico Songbird, progetto che potrà contare su un cast davvero stellare. L'inizio delle riprese, previsto per l'8 luglio, era stato brevemente al centro di un problema legato alle richieste di SAG-AFTRA, tuttavia la situazione si era poi risolta in poche ore. Songbird, diretto da Adam Mason che ne è inoltre lo sceneggiatore in collaborazione con Simon Boyes, avrà tra i suoi interpreti Demi Moore, Bradley Whitford, Craig Robinson, Jenna Ortega, Paul Walter Hauser e Peter ... Leggi su movieplayer

