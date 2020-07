Jeep Wrangler - Rubicon 392 Concept, svelato il prototipo con il V8 6.4 Hemi (Di lunedì 13 luglio 2020) La magica accoppiata tra la Jeep e il V8 potrebbe presto tornare sul mercato. A confermarlo è la Wrangler Rubicon 392 Concept, molto vicina a un prodotto di serie: il prototipo combina infatti gli accessori più in voga tra gli appassionati dell'off-road con il potente 6.4 litri Hemi aspirato, già presente sui modelli Dodge. Dopo un'assenza dai listini che dura ormai dal 1981, per accendere la fantasia degli appassionati manca solo il prezzo. 450 CV per ogni terreno. Il V8 6.4 eroga 450 CV e 610 Nm ed è accoppiato alla trasmissione automatica otto marce con riduttore Select-Track e rapporto finale 3.73. Sappiamo che la Concept è in grado di toccare le 60 miglia da fermo in meno di 5 secondi, ma non esistono altri dati relativi a ... Leggi su quattroruote

