Io e Te, Pierluigi Diaco litiga con Corinne Clery: “Pensi quindi che io dica bugie?” (Di lunedì 13 luglio 2020) Continuano a far parlare (e discutere) le interviste di Pierluigi Diaco a “Io e Te”. Oggi sono state Serena Grandi e Corinne Clery a sottoporsi alle domande del giornalista. Quando, però, le due attrici hanno parlato del ricongiungimento familiare avvenuto grazie al “Grande Fratello Vip” dopo anni di guerre a distanza, il padrone di casa ha voluto fare una provocazione. “Sto Grande Fratello lo citate come se fosse lo spartiacque della vostra vita, è una cosa curiosa. Fattelo dire, Corinne: appare curioso che i sentimenti e le emozioni debbano passare attraverso il mezzo freddo e costruito della televisione e non attraverso la vita reale”. “Quando lì dentro mi hanno parlato di Edoardo (il figlio di Serena Grandi, ndr) mi hanno fatto tornare ... Leggi su ilfattoquotidiano

