Inter-Torino, probabili formazioni: Conte senza Lukaku, Lautaro-Sanchez dal 1. Longo conferma Verdi (Di lunedì 13 luglio 2020) Inter Torino probabili formazioni- L’Inter si prepara a ospitare il Torino dopo il deludente pareggio per 2-2 contro il Verona nel match della 31^ giornata di campionato. Nerazzurri in campo… L'articolo Inter-Torino, probabili formazioni: Conte senza Lukaku, Lautaro-Sanchez dal 1. Longo conferma Verdi proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi su serieanews

