Il boomerang anticorpi. Chi ha avuto il Covid è esposto a rischi maggiori? (Di lunedì 13 luglio 2020) Valentina Dardari Gli anticorpi non ci proteggono e anzi possono favorire nuove infezioni con sintomi ancora più gravi Una seconda infezione di coronavirus potrebbe essere anche peggio della prima. L’immunità prodotta non proteggerebbe dal rischio di una nuova infezione e, anzi, potrebbe favorirne una ancora più grave rispetto alla precedente. Questa l’ipotesi avanzata da una ricerca tutta italiana pubblicata sulla rivista BMJ Global Health. Una seconda infezione sarebbe più grave Gli anticorpi acquisiti, oltre a non proteggere potrebbero anche rivelarsi un boomerang pronto a colpire in modo più grave. Gli studiosi di tutto il mondo stanno cercando ormai da mesi di capire se i soggetti guariti dal coronavirus diventino immuni per sempre alla Sars-Cov2 o se ... Leggi su ilgiornale

