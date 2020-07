Elisoccorso 118 Salerno salva donna su collina Camaldoli Napoli (VIDEO) (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – E’ stato necessario l’intervento dell’Elisoccorso 118 di Salerno per mettere in salvo quattro persone sulla collina dei Camaldoli di Napoli. Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania – CNSAS, fa sapere: “Nel pomeriggio odierno, su richiesta della Sala operativa regionale della Protezione civile SORU, siamo intervenuti sulla collina dei Camaldoli a Napoli al fine di soccorrere quattro ragazzi, due uomini e due donne, con una perdita di orientamento a causa della folta vegetazione. Una di loro si è sentita male a causa del forte caldo ed i compagni hanno allertato il 118 che ha trasferito la richiesta intervento per dispersi alla SORU. La ragazza ... Leggi su anteprima24

