Egitto, polizia talebana (Di lunedì 13 luglio 2020) Come la Kabul talebana Alessandria d'Egitto moralizza la vita vietando e arrestando. E' accaduto a un giovane accusato di far volare degli aquiloni. Avete capito bene, quella magnifica invenzione che, se costruita artigianalmente, fa librare in aria carta colorata e due stecche di bambù incrociate, con una coda di filamenti o catenine, sempre di carta multicolore. Un gioco meraviglioso come l'infanzia che se ne serve sognando di volare. Una gioia che sfida i singulti ventosi se (...) - Mondo / Afghanistan, Egitto, Talebani, No logo, Apertura Maxi Leggi su feedproxy.google

Come la Kabul talebana Alessandria d'Egitto moralizza la vita vietando e arrestando ... ragazzo che si dilettava a lanciare aquiloni e l'hanno condotto in un posto polizia. Hanno sequestrato l'oggetto ...

Come la Kabul talebana Alessandria d'Egitto moralizza la vita vietando e arrestando ... ragazzo che si dilettava a lanciare aquiloni e l'hanno condotto in un posto polizia. Hanno sequestrato l'oggetto ...