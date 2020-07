Dramma Naya Rivera, ritrovato un cadavere nel lago Piru (Di lunedì 13 luglio 2020) Potrebbe essere arrivato a una svolta tragica il caso dell'attrice Naya Rivera della serie "Glee", scomparsa la scorsa settimana nel lago Piru della Southern California. Un cadavere è stato infatti ritrovato nello specchio d'acqua in questione. Lo ha fatto sapere su Twitter l'ufficio dello sceriffo della contea di Ventura. Il cadavere non è per ora stato identificato pubblicamente. L'attrice è scomparsa l'8 luglio, dopo aver portato il figlio sul lago con una barca affittata. La polizia non ha fornito altri dettagli oltre alla notizia del ritrovamento di un corpo. In giornata vi sarà una conferenza stampa. Attrice e modella, la Rivera era conosciuta soprattutto per il ruolo della cheerleader ... Leggi su iltempo

