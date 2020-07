Diaco contro Corinne Clery, la storia si ripete (Di lunedì 13 luglio 2020) Diaco che perde la pazienza contro un ospite a Io e Te, la storia si ripete. Questa volta a far arrabbiare Diaco è stata Corinne Clery che, raccontando la propria esperienza personale al Grande Fratello Vip, ha confessato che grazie all’aiuto degli psicologi presenti nel reality ha risolto alcuni problemi personali. “Ci sono psicologi lì dentro, parlano e ti fanno parlare. Quando sei dentro una scatolina da diversi giorni, ti pulisci di tutto il mondo esterno. Io non chiedo mai aiuto, sembro estroversa ma sono molto introversa”. Diaco però non ha creduto alla sua ospite. “Tu mi vuoi dire che la psicologia, che è una cosa molto seria, le persone la fanno privatamente e io l’ho fatta per anni, ... Leggi su bitchyf

