Dal Garante della privacy alla Procura di Roma: la lettera che spinge a indagare sui call center (Di lunedì 13 luglio 2020) Il telemarketing selvaggio non è solo una grana fastidiosa, ma può diventare una pratica fuorilegge, quando viola le norme sulla privacy. E per questo deve essere al centro di indagini per scoprire se il trattamento dei dati è in regola. O se nel sottobosco di call center e nella lunga filiera di fornitori si annidano furbetti che sfruttano le informazioni a loro piacimento, infischiandosene dei paletti fissati dalle leggi nazionali e dal Gdpr, il regolamento europeo che protegge i dati personali. È questo, in sintesi, il contenuto di una relazione di quattordici pagine che il 19 aprile 2019 il Garante per la privacy, Antonello Soro, spedisce al Procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone. Il documento firmato da Soro, che, se le votazioni ... Leggi su wired

Noovyis : (Wind Tre, dal Garante della Privacy multa da 17 milioni di euro: “Marketing selvaggio”) Playhitmusic - - zazoomnews : Wind Tre dal Garante della Privacy multa da 17 milioni di euro: “Marketing selvaggio” - #Garante #della #Privacy… - nextbit_srl : Il medico competente è un titolare autonomo del trattamento.E' il chiarimento forniti dal Garante della privacy.… - HManuhiri : @whistleonnoise @napolista Ah già... Guarda caso, però, la squadra a pezzi ha ricominciato a fare punti non appena… - notiziariofinan : Stop dal garante della privacy a controlli e memorizzazione dati fatture elettroniche -