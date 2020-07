Cristina Plevani, la confessione su Pietro Taricone: “Rapporti pessimi dopo il Grande Fratello, da parte sua solo indifferenza” (Di lunedì 13 luglio 2020) Cristina Plevani e Pietro Taricone sono stati la prima coppia nata dentro la Casa del Grande Fratello, protagonisti indiscussi della primissima edizione del reality di Canale 5. Con la loro storia d’amore (e di sesso) avevano conquistato subito i telespettatori ma poi, una volta spenti i riflettori, tra loro le cose non sono andate affatto bene. È stata l’ex bagnina bresciana, in un’intervista al settimanale Di Più, a svelare ora – dopo anni – come sono andate davvero le cose con Taricone, scomparso in un tragico incidente nel 2010. “Pietro era il maschio dominante. Trasmetteva serenità e sicurezza mentre io, purtroppo, ero fragile come un cristallo. Le cose, tra noi, non ... Leggi su ilfattoquotidiano

Cristina Plevani si confessa su Pietro Taricone : “Soltanto indifferenza” Cristina Plevani e Pietro Taricone sono stati i protagonisti della prima edizione del Grande Fratello, passata alla storia della televisione. I due avevano anche condiviso una storia dietro le telecamere, scandalizzando i telespettatori che per la ...

e sono stati i protagonisti della prima edizione del Grande Fratello, passata alla storia della televisione. I due avevano anche condiviso una storia dietro le telecamere, scandalizzando i telespettatori che per la ... Pietro Taricone - Cristina Plevani confessa : «Tra me e lui pessimi rapporti dopo la fine del Grande Fratello» Cristina Plevani dopo 20 anni di silenzio ammette di essere stata in pessimi rapporti con Pietro Taricone . Tutti ricordano la coppia della prima edizione del Grande Fratello per quel loro incontro...

20 anni di silenzio ammette di essere stata in con . Tutti ricordano la coppia della prima edizione del Fratello per quel loro incontro... Pietro Taricone - Cristina Plevani : 'Dopo il Grande Fratello...' "Sorrido quando leggo le parole dei miei ex coinquilini che lo ricordano " dice ora Cristina -. Può parlare di Pietro Marina La Rosa perché è l'unica che, dieci anni fa, è potuta andare al funerale. ...

Noovyis : (Cristina Plevani, la confessione su Pietro Taricone: “Rapporti pessimi dopo il Grande Fratello, da parte sua solo… - piobulgaro : ?? ULTIMA ORA - EX CONCORRENTE DEL GF ROMPE IL SILENZIO SU PIETRO TARICONE! A distanza di anni svelata tutta la ver… - infoitcultura : Cristina Plevani su Taricone: 'Rapporti con lui erano pessimi' - RegalinoV : Pietro Taricone, Cristina Plevani confessa: «Tra me e lui pessimi rapporti dopo la fine del GF»… - zazoomblog : Cristina Plevani del Grande Fratello e la confessione su Pietro Taricone -