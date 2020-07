Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 13 luglio (Di lunedì 13 luglio 2020) Calano i contagi rispetto alla giornata di ieri. È questo il dato più indicativo (e positivo) rispetto ai dati diffusi ieri dal Ministero della Salute. L’Italia fa registrare oggi 169 nuovi contagi contro i 234 di ieri. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza in Italia sono 13.157. Aumentano purtroppo i decessi che oggi fanno segnare 13 nuove vittime, rispetto alle 9 di ieri. Sono invece 178 i guariti (ieri 349) per un totale di 195.106. Numeri Covid-19: cosa c’è di positivo Tornano a calare, seppur leggermente, i malati ricoverati in terapia intensiva e gli ospedalizzati: oggi sono rispettivamente 65 e 768, numeri rassicuranti rispetto ai momenti più duri dell’epidemia. Non si registrano nuovi contagi oggi in molte regioni: ... Leggi su giornalettismo

borghi_claudio : Non c'è cosa che mandi ai matti il piddosardino come il disegnino su chi paga gli stipendi dei parlamentari ?? - FBiasin : In questa stagione hanno fatto di tutto per rendere il fallo di mano in area una cosa che non c'entra nulla con il… - borghi_claudio : @LenxCamera Non c'è nessun mio amico al governo da nessuna parte in Europa e poi remano contro a che cosa? All'accattonaggio? Fanno bene. - Kinykelly : @NosapaiD @CarloCalenda Cosa c’è nelle sardine direi...non che diano “fastidio” ma stiamo per attraversare la più g… - KarlOne71 : @NonSoloJuve Il dolo, in realtà, è un'altra cosa, sinonimo di intenzionalità. La colpa è quando c'è negligenza, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è Cosa aspettarci dalla presidenza della Germania in Europa. Intervista a Giuseppe Scognamiglio Policymakermag