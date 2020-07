Bari-Ternana 1-1 Calcio serie C, playoff (Di lunedì 13 luglio 2020) Alla mezz’ora, rigore di Antenucci. Pareggio della Ternana al 27’del secondo tempo con gol di Vantaggiato. Il pareggio per 1-1 al “San Nicola” qualifica il Bari alla semifinale playoff della,serie C di Calcio. Venerdì, sempre a Bari, ospite la Carrarese che ha pareggiato per 2-2 con la Juventus under 23. L'articolo Bari-Ternana 1-1 <span class="subtitle">Calcio serie C, playoff</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

