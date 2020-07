Barcellona, il presidente Bartomeu conferma: “abbiamo parlato con l’Inter del futuro di Lautaro Martinez” (Di lunedì 13 luglio 2020) Lautaro Martinez è un obiettivo di mercato del Barcellona, la conferma definitiva è arrivata questa mattina direttamente dalle parole di Josep Maria Bartomeu, presidente del club blaugrana. Emilio Andreoli/Getty ImagesIl numero uno della società spagnola ha confermato l’interesse per il Toro a TV3, sottolineando di aver già discusso con l’Inter: “abbiamo parlato qualche settimana fa con l’Inter, ma al momento la trattativa è ferma. Siamo in una fase di studio, dobbiamo finire il campionato e la Champions League, quindi vedere quali sono le nostre priorità. È anche il momento di una riflessione interna per chiarire come la crisi sta colpendo il club. È un mercato in cui non puoi pensare ... Leggi su sportfair

