Atlantia crolla in Borsa, domani cda. Aspi: «Con revoca rischio default di 19 miliardi»

Male Atlantia in Borsa dopo la linea dura sposata dal premier Giuseppe Conte, che chiede la revoca delle concessioni e la replica di Matteo Renzi, leader di Iv, che parla di «populisti che...

Male Atlantia in Borsa dopo la linea dura sposata dal premier Giuseppe Conte, che chiede la revoca delle concessioni e la replica di Matteo Renzi, leader di Iv, che parla di «populisti che chiedono da ...

Bene le borse. In calo lo spread, crolla Atlantia

di Paolo Gila 13 luglio 2020 L’apertura positiva di Wall Street, con il Dow Jones a +0,75% e il Nasdaq a +1,13%, ha tonificato i listini europei dopo una mattinata ben intonata, ma ondivaga. Milano si ...

