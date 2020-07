Accusato di stupro e abuso su oltre 300 bambini. Muore in carcere: si pensa al suicidio (Di lunedì 13 luglio 2020) Un pensionato francese Accusato di stupro e abuso sessuale su oltre 300 bambini è morto pochi giorni dopo aver tentato di uccidersi. Francois Abello Camille, 65 anni, rischiava l’ergastolo, la castrazione chimica o addirittura la pena di morte in caso fosse stato ritenuto colpevole dei crimini contro bambini di appena 10 anni. Il pensionato era … L'articolo Accusato di stupro e abuso su oltre 300 bambini. Muore in carcere: si pensa al suicidio NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

