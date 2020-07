Voto Polonia, exit poll: testa a testa Duda-Trzaskowski (Di domenica 12 luglio 2020) Secondo gli exit poll, nel secondo turno delle elezioni presidenziali polacche il presidente uscente Andrzej Duda è in vantaggio con il 50,4% dei voti. Il sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski, ... Leggi su tgcom24.mediaset

Polonia al via voto - sfida tra Duda e Traskowski Urne aperte fino alle 21 in Polonia per il secondo turno dell'elezioni presidenziali. In ballo due opposte visioni: una autocratica-nazional populista e l'altra liberal europeista. Da una parte il ...

Urne aperte fino alle 21 in per il secondo turno dell'elezioni presidenziali. In ballo due opposte visioni: una autocratica-nazional populista e l'altra liberal europeista. Da una parte il ... Polonia : al via voto per ballottaggio presidenziali ANSA, - ROMA, 12 LUG - Sono aperti da questa mattina i seggi in Polonia per l'atteso ballottaggio delle presidenziali tra il presidente uscente Andrzej Duda e il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski: ...

ANSA, - ROMA, 12 LUG - Sono aperti da questa mattina i seggi in per l'atteso delle tra il presidente uscente Andrzej Duda e il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski: ... Cosa ci dice il risultato del voto in Polonia Se il voto in Polonia si fosse tenuto il 10 maggio, come da calendario e come avrebbe voluto il partito che governa il paese dal 2015 (PiS), il risultato del voto per le elezioni presidenziali di ieri sarebbe stato molto diverso. Il candidato del ...

GrimoldiPaolo : Oggi importantissimo voto in Polonia. Forza #DUDA2020. Più forte delle interferenze della sinistra europea!… - Agenzia_Ansa : #Polonia al voto per il ballottaggio per le presidenziali #ANSA - riotta : Il voto #Polonia sul filo del rasoio - MilettoMaria : RT @riotta: Il voto #Polonia sul filo del rasoio - LucianoPalo : Polonia: exit poll presidenziali, in vantaggio Duda con 50,4% -