Valentin Dumitru e Francesca Tocca dopo Amici non si nascondono più: sono una coppia (VIDEO) (Di domenica 12 luglio 2020) La tormentata storia d’amore con protagonisti Francesca Tocca e Valentin Dumitru è finalmente sbocciata alla luce del sole. Durante il serale di Amici, l’ex ballerino aveva fatto particolarmente discutere anche per via del loro rapporto nato durante il periodo di Natale. Valentin e Francesca Tocca dopo Amici non si nascondono più: sono una coppia Proprio... L'articolo Valentin Dumitru e Francesca Tocca dopo Amici non si nascondono più: sono una coppia (VIDEO) proviene da ... Leggi su blogtivvu

Proprio in questi giorni, Valentin e Francesca Tocca hanno finalmente deciso di non nascondersi più, mostrandosi sui social dopo essere stati più volte paparazzati. Proprio ieri, postando uno scatto ...

Francesca Tocca: Carriera, Età, Fidanzato e Curiosità sulla ballerina professionista di Amici

La bellissima siciliana è finita più volte al centro del gossip per il flirt con il giovane ballerino Valentin Alexandru Dumitru e la separazione con il marito Raimondo Todaro. Francesca nasce a ...

