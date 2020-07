Serie A, Genoa-Spal, le pagelle: Pandev 7, Petagna 5 (Di domenica 12 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Per il Genoa tre punti salvezza : 2-0 ad una Spal sempre più con un piede in Serie B Missione compiuta. Il Genoa non spreca l'occasione d'oro di Marassi e supera 2-0 una Spal rinunciataria e con almeno un piede e mezzo già in Serie B. Per i padroni di casa è il primo successo del post lockdown. Il risultato è ...

Missione compiuta. Il non spreca l'occasione d'oro di Marassi e supera 2-0 una rinunciataria e con almeno un e mezzo già in B. Per i padroni di casa è il primo successo del post lockdown. Il risultato è ... Highlights e gol Genoa-Spal 2-0 : Serie A 2019/2020 (VIDEO) Il video delle azioni salienti di Genoa-Spal , incontro valido per la trentaduesima giornata della Serie A 2019 / 2020 e conclusasi sul punteggio di 2-0 in favore dei rossoblu. Le reti di Goran Pandev e Lasse Schone, entrambe esteticamente godibili, ...

Il video delle azioni salienti di , incontro valido per la trentaduesima giornata della A / e conclusasi sul punteggio di 2-0 in favore dei rossoblu. Le reti di Goran Pandev e Lasse Schone, entrambe esteticamente godibili, ... Serie A 2019/2020 : il Genoa supera la Spal - passo importante verso la salvezza La trentaduesima giornata della Serie A 2019/2020 ha proposto la sfida fra Genoa e Spal, giocatasi al Marassi, scontro salvezza terminato con il punteggio di 2-0 in favore dei rossoblu. Il Genoa ha gestito con pazienza il possesso palla nel corso ...

