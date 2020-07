Roma: ‘Portami un altro cocktail’ e minaccia il titolare con un coltello (Di domenica 12 luglio 2020) Ieri notte, i Carabinieri della Stazione Roma Garbatella hanno denunciato a piede libero un 46enne Romano, senza occupazione e con precedenti, con le accuse di minaccia e porto di armi o di oggetti atti ad offendere. L’uomo si trovava in un ristorante in Circonvallazione Ostiense quando, dopo aver consumato diverse bevande alcoliche, ha minacciato con un coltello il titolare del locale, che si era rifiutato di portargli altri cocktail, perché già in evidente stato di alterazione psicofisica. Intervenuti su richiesta giunta al 112, i Carabinieri hanno fermato e identificato l’esagitato che è stato trovato in possesso di un coltello da cucina con lama lunga 8 cm. L’arma è stata sequestrata e il 46enne deferito ... Leggi su ilcorrieredellacitta

