PlayStation 5 e Xbox Series X elimineranno i caricamentima dovremo dire addio anche a tutorial e minigames?

PlayStation 5 e Xbox Series X elimineranno i caricamenti...ma dovremo dire addio anche a tutorial e minigames? (Di domenica 12 luglio 2020) PlayStation 5 e Xbox Series X avranno come punto di forza, una memoria SSD molto veloce, in grado (virtualmente) di caricare e gestire una moltitudine di dati a velocità istantanea. In soldoni, questo si tradurrebbe in tempi di caricamento ridotti all'osso, se non addirittura eliminati del tutto.Se, da un certo punto di vista, la perdita dei tempi di caricamento si tradurrà in sessioni di gioco più rapide e spedite, questo costituirà anche la morte di alcune feature forse poco essenziali, ma interessanti.Per esempio, avete fatto caso che in molti giochi, i tempi di caricamento sono utilizzati per inserire messaggi d'aiuto o tutorial? Alcune volte, proprio le schermate di caricamento contengono le informazioni più importanti per superare i livelli o un boss ... Leggi su eurogamer

Nel corso di queste ultime settimane abbiamo più volte parlato di Microsoft e della sua attesissima Xbox Series X, console Next-Gen che andrà a scontrarsi con PlayStation 5 a fine 2020 in un duello se ...

Dopo il leak di ieri del PlayStation Store di Hong Kong, Ubisoft ha pubblicato il primo teaser di Far Cry 6, rimandando all'Ubisoft Forward per il trailer completo. Trailer che è stato però leakato in ...

