Matteo Salvini: “Di Maio-Draghi? Non mi stupiscono incontri segreti dei 5 stelle” (Di domenica 12 luglio 2020) “Di Maio-Draghi? Non mi stupisce che nei 5 Stelle ci siano litigi, incontri segreti e confusione. L’alleanza con Renzi ed il Pd, i dietrofront su Europa, Mes e tutto il resto non vanno giù a tanti“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Matteo Salvini, rilasciate ai microfoni della testate AdnKronos, in merito al recente incontro fra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e l’ex leader della Bce Mario Draghi. Salvini ha utilizzato parole pungenti nei confronti di Di Mario, accusato sostanzialmente di incoerenza. Leggi su sportface

