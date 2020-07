Longo, come fermi l'Inter? 'Belotti, Meité e Verdi le nostre armi in più' (Di domenica 12 luglio 2020) 'Servirà una grandissima prestazione per uscire da San Siro con dei punti'. Carico, determinato ma anche molto realista. È il Moreno Longo che a 24 ore da Inter-Torino, e poco prima di partire per il ... Leggi su gazzetta

