Kurz avvisa l’Italia: “Gli aiuti devono essere investiti correttamente” (Di domenica 12 luglio 2020) L’intervista di Sebastian Kurz alla Fas: “Il Mes è ben lontano dall’essere esaurito”. VIENNA (AUSTRIA) – In una lunga intervista alla Fas il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, è ritornato sul Consiglio Europeo in programma il 17-18 luglio a Bruxelles. “Non dovremmo lavorare soltanto a cifre sempre più alte – ha assicurato il numero uno di Vienna citato all’Ansa – ma assicurarci che i fondi vengano investiti nel modo corretto. I soli non sono il problema, anche i Paesi più colpiti possono rifinanziarsi bene sul mercato“. Mes Il cancelliere austriaco è anche intervenuto sul Mes: “E’ ben lontano dall’essere esaurito. Bisognerebbe porsi delle domande come dove ... Leggi su newsmondo

