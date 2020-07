Inter-Torino, Conte ammette: “al primo errore veniamo sempre puniti. Lukaku? Ha avuto un problema” (Di domenica 12 luglio 2020) Momento delicato per l’Inter che, dopo aver conquistato un punto nelle ultime due gare, va a caccia domani di un successo che permetterebbe ai nerazzurri di guadagnare punti su tutte le proprie dirette avversarie, Juventus compresa. Marco Luzzani/Getty ImagesPer questo motivo Antonio Conte ha chiesto grinta e determinazione in conferenza stampa, sottolineando come servano i tre punti per rilanciarsi dopo le ultime cattive prestazioni: “alla fine del match contro l’Hellas mi sono complimentato con i miei ragazzi perché ho apprezzato il modo in cui abbiamo affrontato l’incontro. Purtroppo è un periodo delicato in cui gli episodi non vanno a nostro favore e, come facciamo un errore, veniamo puniti. Tuttavia, penso che questa sia la giusta strada da percorrere, ... Leggi su sportfair

SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - MarioGiunta : Inter, Vecino non ci sarà contro il Torino. Lukaku in panchina. Questione Brozovic: saranno fatte valutazioni ed ev… - Alexisdp78 : RT @CR7_inside: Sassuolo ?? Lazio ?? Udinese ???? Sampdoria ?? Cagliari ????????? Rome ?? Parme ???? Napoli ?? Fiorentina ???? Hellas Verone… - _SiGonfiaLaRete : #Torino, #Longo esalta l'#Inter: 'Ha grandi giocatori e un grandissimo allenatore' -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Torino Inter Torino Sky o Dazn? Dove vedere la gara in diretta Calcio e Finanza Highlights Serie A 32a giornata i gol delle partite di sabato 11 luglio: Juventus- Atalanta, Lazio – Sassuolo

Nuovo turno di campionato, 32a giornata in questa calda estate post pandemia e la giornata è divisa tra sabato 11 e lunedì 13 luglio quando chiuderà Inter – Torino, tra i big match Juventus-Atalanta e ...

Inter: Conte, periodo intenso, dovremo gestire energie

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - ''Faremo valutazioni perché inizia un periodo ancora più intenso con tre partite alle 21.45, di cui due in trasferta. Dovremo essere bravi a gestire le energie e a fare delle ...

Nuovo turno di campionato, 32a giornata in questa calda estate post pandemia e la giornata è divisa tra sabato 11 e lunedì 13 luglio quando chiuderà Inter – Torino, tra i big match Juventus-Atalanta e ...(ANSA) - MILANO, 12 LUG - ''Faremo valutazioni perché inizia un periodo ancora più intenso con tre partite alle 21.45, di cui due in trasferta. Dovremo essere bravi a gestire le energie e a fare delle ...