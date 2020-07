In Calabria esplode la protesta contro i migranti (Di domenica 12 luglio 2020) AGI - Scoppia la protesta in Calabria dopo lo sbarco di 70 immigrati pakistani (20 i minori non accompagnati) soccorsi al largo di Caulonia, 26 dei quali risultati positivi al coronavirus. E la presidente della Regione, Jole Santelli tuona: "o il governo interviene subito o blocchiamo gli sbarchi". Tra i positivi, tutti asintomatici, vi sono 5 minori. Sono giunti a bordo di un veliero fino a Roccela Jonica, dove e' scattata la macchina dei soccorsi. Gli adulti sono stati suddivisi in due strutture ad Amantea e Bova mentre i minori sono stati ospitati in un albergo di Roccella Jonica. I manifestanti hanno dato vita alla protesta sulla strada statale 18 Tirrenica ad Amantea (Cosenza) per contrastare l'arrivo dei 13 migranti sbarcati a Roccella Jonica che sono ora ospitati nel locale Cas. La task force dell'Asp di Cosenza ... Leggi su agi

