Grillo, sonetto per Virginia Raggi: “Roma nun te merita” (Di domenica 12 luglio 2020) Grillo, sonetto per Virginia Raggi “Pe’ questo ve dico che l’onesti dovrebbero pijà e valige, e, annassene, abbandonà sta città bella e zoccola. Si vincheno li vecchi partiti, sète fottuti. Nun se farà più gnente, e, si se farà quarcosa sarà pé volere de la magistratura. Ma voi, godete a sputà in faccia a na sindaca pulita, e testarda, una che le cose le fa. Pensatece, c’avete undici mesi de tempo. O volete Roma, o sète morti, che Roma, quell’artri, se la magneno”. Questo il finale del sonetto di Franco Ferrari (“Virgì, Roma nun te merita”) che Beppe Grillo ha pubblicato sul suo blog. “A Virgì – è l’inizio del ... Leggi su tpi

Grillo pubblica sul blog sonetto pro-Raggi “Virgì - Roma nun te merita” Roma (ITALPRESS) – “Virgì, Roma nun te merita”. E’ il titolo di un sonetto in Roma nesco scritto da Franco Ferrari e pubblica to da Beppe Grillo sul suo blog .“Invece de curavve la città vostra, fate er tifo ...

(ITALPRESS) – “Virgì, nun te merita”. E’ il titolo di un in nesco scritto da Franco Ferrari e to da Beppe sul suo .“Invece de curavve la città vostra, fate er tifo ... Grillo - sonetto in romanesco per la Raggi : pija ‘na valigia e se n’annamo via da sta gente de’ fogna… Beppe Grillo si rivolge alla sindaca di Roma Virginia Raggi , con uno sonetto in romanesco , firmato da Franco Ferrari, in cui il garante del Movimento rimarca l’ingratitudine dei romani nei confronti della prima cittadina. Ma nel quale, anche, ...

Beppe si rivolge alla sindaca di Roma Virginia , con uno in , firmato da Franco Ferrari, in cui il garante del Movimento rimarca l’ingratitudine dei romani nei confronti della prima cittadina. Ma nel quale, anche, ... Grillo pubblica sul blog sonetto pro-Raggi “Virgì - Roma nun te merita” Roma (ITALPRESS) – “Virgì, Roma nun te merita”. E' il titolo di un sonetto in Romanesco scritto da Franco Ferrari e pubblicato da Beppe Grillo sul suo blog.“Invece de curavve la città vostra, fate er tifo pe li ...

Corriere : Grillo e il sonetto per Raggi sul blog: «Virginia annamosene, Roma nun te merita» - Agenzia_Ansa : 'Virginia annamosene, #Roma non ti merita': fondatore #M5S posta sonetto di Franco Ferrari sul suo blog… - MediasetTgcom24 : Sonetto romanesco sul blog di Grillo: 'Raggi annamosene, Roma non ti merita' #Roma - echenotizieoggi : RT @chiaralucetw: Vorrei dire al compassato #Grillo riguardo il sonetto postato sul blog del #M5S in cui per giustificare l’incapacità dell… - Simo252525 : RT @AnselmoDelDuca: #Pd: “Il sonetto di #Grillo mette fine all’era #Raggi a #Roma” -