Grillo alla Raggi: “Virgi, Roma nun te merita”. Salvini “Pronti a restituire l’onore alla città” (Di domenica 12 luglio 2020) “Roma si merita serietà ed efficienza, la Lega e i Romani sono pronti a restituire alla Capitale l’onore e la bellezza perdute”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, postando su twitter il sonetto ripreso da Beppe Grillo “Virgi, Roma nun te merita”. #Roma si merita serietà ed efficienza, la Lega e i Romani sono pronti a restituire alla Capitale l’onore e la bellezza perdute.https://t.co/pc8B1duj9i — Matteo Salvini (@matteoSalvinimi) July 12, 2020 Leggi su sportface

Raggi ringrazia Grillo : “Amo Roma - darò tutto fino alla fine” Il sindaco di Roma ha ricevuto il sonetto fatto comporre dal comico ligure a Franco Ferrari. “Sono il sindaco di tutti i Roma ni, soprat tutto di chi mi critica”, risponde la Raggi . Virginia Raggi apprezza il gesto fatto da Beppe Grillo ...

Il sindaco di ha ricevuto il sonetto fatto comporre dal comico ligure a Franco Ferrari. “Sono il sindaco di tutti i ni, soprat di chi mi critica”, risponde la . Virginia apprezza il gesto fatto da Beppe ... Macabro show di Grillo per scappare dalla giornalista. Meloni : “Ecco in che mani è l’Italia” (video) La giornalista lo intercetta a Marina di Bibbona, in provincia di Livorno, dove ha una casa. Cerca di chiedergli cosa ne pensi del governo, di Conte, del dibattito sul congresso nel M5S. Ma lui niente. Beppe Grillo scappa: prima nella sua ...

La giornalista lo intercetta a Marina di Bibbona, in provincia di Livorno, dove ha una casa. Cerca di chiedergli cosa ne pensi del governo, di Conte, del dibattito sul congresso nel M5S. Ma lui niente. Beppe scappa: prima nella sua ... Beppe Grillo fugge in barca a vela dalla giornalista (Video) Marina di Bibbona, 30 giu – Supercazzole, provocazioni e fughe. Il rapporto tra Beppe Grillo e i giornalisti è stato spesso burrascoso. Ancora oggi, nonostante i settant’anni suonati, il garante del Movimento 5 Stelle non cede ai ...

matteosalvinimi : #Roma si merita serietà ed efficienza, la Lega e i Romani sono pronti a restituire alla Capitale l’onore e la belle… - CarloCalenda : Semplicemente lavoriamo alla ricostruzione di un’area libdem insieme a chi non si è alleato con populisti e Sovrani… - CalabriaTw : 'Virgì se s'annamo via da sta gente de fogna'. È una strofa del sonetto pubblicato oggi da Grillo e adattato alla S… - Feversinger : @GiorgiaMeloni Non è di Grillo il sonetto,almeno l'avesse letto fino alla fine - massimosuraci : RT @GiorgiaMeloni: Non è chiaro se il sonetto che Grillo ha dedicato alla Raggi sia un invito a non ricandidarsi o altro. Temo non lo sappi… -