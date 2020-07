GP Stiria, Grosjean penalizzato: partirà dalla pit-lane (Di domenica 12 luglio 2020) Penalità per Romain Grosjean. Il pilota della Haas scatterà dalla pit-lane nel Gran Premio di Stiria 2020, seconda fatica del Mondiale di Formula 1, e non dalla diciannovesima casella in griglia: i meccanici del team statunitense, infatti, hanno lavorato sulla vettura del francese oltre l’orario consentito dal parco chiuso e per questo motivo gli steward non hanno potuto far altro che penalizzare Grosejean per la gara. Leggi su sportface

