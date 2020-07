Furia Lotito: ipotesi lungo ritiro per la Lazio (Di domenica 12 luglio 2020) Brutta atmosfera in casa Lazio dopo le tre sconfitte di fila in Serie A: Lotito pensa a un lungo ritiro in vista della Juventus Claudio Lotito non ha digerito la terza sconfitta consecutiva subita dalla Lazio in Serie A, che ha ormai compromesso la corsa allo Scudetto dei biancocelesti. Oltre al risultato, il presidente è rimasto basito dalla lite tra Francesco Acerbi e il medico social Ivo Pulcini, tanto da aver pensato all’ipotesi ritiro fino al 20 luglio, giorno della sfida contro la Juventus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AndreazaccaAZ36 : @magicabionda @5maggio2002 @faberskj Non solo bolliti. La furia di Lotito che ha voluto il campionato a tutti i cos… -

Ultime Notizie dalla rete : Furia Lotito Furia Lotito: ipotesi lungo ritiro per la Lazio Calcio News 24 Furia Lotito: ipotesi lungo ritiro per la Lazio

Brutta atmosfera in casa Lazio dopo le tre sconfitte di fila in Serie A: Lotito pensa a un lungo ritiro in vista della Juventus Claudio Lotito non ha digerito la terza sconfitta consecutiva subita ...

Lazio, la furia cieca di Claudio Lotito: voci su un ritiro extra-large, scontro nella squadra

La furia cieca di Claudio Lotito si abbatte sulla Lazio: dal sogno scudetto all'incubo, la serie di sconfitte consecutive, l'ultima poche ore fa con il Sassuolo. Biancocelesti evaporati dopo il lockdo ...

Brutta atmosfera in casa Lazio dopo le tre sconfitte di fila in Serie A: Lotito pensa a un lungo ritiro in vista della Juventus Claudio Lotito non ha digerito la terza sconfitta consecutiva subita ...La furia cieca di Claudio Lotito si abbatte sulla Lazio: dal sogno scudetto all'incubo, la serie di sconfitte consecutive, l'ultima poche ore fa con il Sassuolo. Biancocelesti evaporati dopo il lockdo ...