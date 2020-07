F1 GP Stiria, Vettel: “Leclerc ha provato a sorpassarmi dove non c’era spazio” (Di domenica 12 luglio 2020) “Mi trovavo in lotta con altre due macchine in curva 3, Leclerc ha preso la traiettoria interna e io ho cercato di chiudere lo spazio normalmente. Non mi aspettavo provasse qualcosa lì: non c’era spazio e per questo c’è stata la collisione”. Sebastian Vettel commenta così il contatto con Charles Leclerc che ha causato il doppio ritiro in casa Ferrari al via del Gran Premio di Stiria. “È un grosso peccato, non ho potuto far nulla – ha aggiunto il tedesco ai microfoni di Sky Sport F1 -. Ed è un peccato anche non aver sfruttato il bonus di girare sulla stessa pista con i nuovi aggiornamenti. La macchina venerdì mi ha dato delle buone sensazioni, poi sabato in qualifica abbiamo preso una direzione sbagliata. Mi sarebbe piaciuto provare gli aggiornamenti in gara”. Leggi su sportface

F1 Gp Stiria live - Gran Premio in diretta. Contatto Leclerc-Vettel : Ferrari fuori Stiria , Austria,, 12 luglio 2020 - Semaforo verde per il Gp di Stiria 2020, qui gli orari , , seconda prova del Mondiale di Formula 1 . Anche il meteo concede una tregua, dopo il diluvio di ieri. E' ...

, Austria,, 12 luglio 2020 - Semaforo verde per il Gp di 2020, qui gli orari , , seconda prova del Mondiale di Formula 1 . Anche il meteo concede una tregua, dopo il diluvio di ieri. E' ... GP Stiria : contatto tra le Ferrari al via - ritiro per Vettel e Leclerc SPIELBERG - Continua il weekend nero della Ferrari : al via del Gp di Stiria , le due vetture di Sebastian Vettel e Charles Leclerc si sono toccate, con il tedesco che è stato costretto al ritiro . ...

SPIELBERG - Continua il weekend nero della : al via del Gp di , le due vetture di Sebastian e Charles si sono toccate, con il tedesco che è stato costretto al . ... F1 GP Stiria subito disastro Ferrari : collisione tra Vettel e Leclerc e gara finita. Social scatenati Al primo giro del GP di Stiria due Ferrari a contatto, Leclerc ha tentato un sorpasso a Vettel che lo ha toccato all’interno di curva 3. Le due rosse subito fuori in Austria. Social scatenati per questo avvio nerissimo delle Rosse nel mondiale ...

SkySportF1 : Vettel a colloquio con la Red Bull per il futuro? ? Quanti rumors attorno al tedesco della Ferrari in vista del 202… - Eurosport_IT : ?????? - GP Stiria: SUBITO FUORI LECLERC E VETTEL! DISASTRO FERRARI AL PRIMO GIRO: alla curva 2 Leclerc tocca Vettel!… - SkySportF1 : Vettel chiacchiera con Mateschitz (Red Bull) prima del GP di Stiria. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP - FormulaPassion : #F1 | Autoscontro #Ferrari, l'analisi #Vettel #Leclerc #AustrianGP - sportface2016 : #F1, le parole di #Vettel dopo il disastro al via #Ferrari #StiriaGP -