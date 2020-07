Elden Ring protagonista del prossimo evento Xbox? Microsoft inizia a stuzzicare i fan (Di domenica 12 luglio 2020) Elden Ring era, già dal primo annuncio, uno dei titoli più attesi dell'attuale (e prossima) generazione, ma l'assenza di qualsivoglia notizia sul prossimo progetto From Software, realizzato in collaborazione con lo scrittore di Game of Thrones, George R.R. Martin, non ha fatto altro che alimentare l'hype dei fan, fino a raggiungere gli attuali livelli smodati.Tuttavia, è possibile che il silenzio stampa stia per terminare: poco fa un utente di Twitter ha espresso, in risposta ad un messaggio di Xbox, l'interesse nel vedere qualcosa di nuovo su Elden Ring. Cogliendo l'occasione, il gestore dell'account Xbox ha risposto con poche parole, ma sufficienti per catturare l'attenzione di tutti: "È molto bello da vedere!".Sebbene da nessuna parte nel ... Leggi su eurogamer

Elden Ring resterà un mistero anche nel 2020 - ma i fan di From Software potrebbero ricevere delle belle sorprese Ormai è trascorso quasi un anno da quando Elden Ring , il nuovo titolo From Software sviluppato con il supporto del rinomato scrittore George R.R. Martin, venne presentato al pubblico e da allora non si hanno più avuto sue notizie.Lo ...

Elden Ring: dal ciclo giorno/notte alla mappa, tutti gli ultimi rumor

È ormai trascorso un bel po' dalla pubblicazione del primo filmato in CG di Elden Ring, il titolo in sviluppo presso From Software di cui i fan sono curiosi di vedere il primo filmato di gameplay. In ...

