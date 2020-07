Di Lorenzo: “Abbiamo il pallino del gioco in mano, dobbiamo continuare così” (Di domenica 12 luglio 2020) Nell’intervallo di Napoli-Milan, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il difensore azzurro Giovanni Di Lorenzo. “Stiamo facendo bene contro una squadra in salute che fa buon calcio. dobbiamo continuare così. Abbiamo il pallino del gioco in mano, dobbiamo continuare a fare bene”. Te l’aspettavi quella palla davanti a Donnarumma? “Ero lì, mi è arrivata, bene così”. L'articolo Di Lorenzo: “Abbiamo il pallino del gioco in mano, dobbiamo continuare così” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

allgoalsnapoli : VIDEO - Di Lorenzo al 45': 'Bene contro una squadra in salute, abbiamo noi il pallino del gioco!'… - news24_napoli : Di Lorenzo all’intervallo: "Abbiamo il pallino del gioco in mano… - Spazio_Napoli : - napolista : Di Lorenzo: “Abbiamo il pallino del gioco in mano, dobbiamo continuare così” Il difensore del Napoli a Sky Sport: “… - NCN_it : #DILORENZO ALL'INTERVALLO: «ABBIAMO IL PALLINO DEL GIOCO IN MANO E DOBBIAMO CONTINUARE COSÌ. SUL GOL...» #Napoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo “Abbiamo Intimidazioni ai veterinari, approvato Ddl per pene più dure e maggiore attenzione Il Salvagente