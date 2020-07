Dal plasma iperimmune un aiuto contro il Covid-19 (Di domenica 12 luglio 2020) La terapia è ancora sperimentale, ma i risultati sono incoraggianti. In corso studi per capire se questa cura potrà entrare nella pratica clinica. Leggi su ecodibergamo

La terapia è ancora sperimentale, ma i risultati sono incoraggianti. In corso studi per capire se questa cura potrà entrare nella pratica clinica. Da aprile 2020, il Servizio di immunoematologia e med ...

Plasma in dono da ex malati e sanitari

La raccolta di plasma iper-immune a Melzo fa registrare un piccolo primato ... "Abbiamo cominciato noi". È una delle cure tentate dalla comunità scientifica che nel frattempo prova farmaci contro il ...

