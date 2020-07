Coronavirus, proposta proroga delle attuali misure fino al 31 luglio: restano mascherine e distanziamento, rinviata apertura discoteche (Di domenica 12 luglio 2020) Il governo si prepara a prorogare al 31 luglio tutte le attuali misure restrittive per il contenimento del Coronavirus. È questa la proposta contenuta nel nuovo Dpcm atteso per il 14 luglio, il giorno in cui scadrà il provvedimento adottato l’11 giugno scorso. Il decreto del presidente del Consiglio confermerà quindi l’obbligo di mascherina nei luoghi pubblici al chiuso e il divieto di assembramento, così come l’applicazione della sanzione penale per chi viola la quarantena obbligatoria. Saranno inoltre conservati i protocolli di sicurezza come condizione di apertura delle attività produttive e commerciali. In concreto, significherà soprattutto posticipare a fine ... Leggi su ilfattoquotidiano

Nelle ultime ore si sta facendo un gran parlare di TSO e nuovi focolai di Coronavirus scoppiati in alcune zone di Italia. focolai come quello scatenato dall'imprenditore veneto, contagiato all'estero e il cui comportamento irresponsabile una ...

