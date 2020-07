Cerchi un wi-fi a Lignano? Puoi connetterti anche a una bestemmia (Di domenica 12 luglio 2020) Cerchi un hotspot in spiaggia a Lignano Riviera ? C'è anche l'opzione bestemmia. Eh si, perché accanto alle possibilità 'istituzionali' una nostra lettrice, alla ricerca di una rete, ha trovato anche ... Leggi su udinetoday

Ultime Notizie dalla rete : Cerchi Lignano

UdineToday

Sul portale regionale "Offerte di lavoro e di tirocinio" è online una nuova proposta lavorativa nel settore assicurativo. L'opportunità è offerta dall'Agenzia Generali Italia di Udine (sede di piazza ...Per la prima volta quest’anno Goletta Verde di Legambiente non segue il classico itinerario coast to coast a bordo dell’imbarcazione, che si prende una piccola pausa nel rispetto delle restrizioni per ...