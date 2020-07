Barletta, un museo per raccontare la Shoah attraverso la musica composta nei lager: “Valzer e opere bellissime, scritte in tempi drammatici” (Di domenica 12 luglio 2020) C’era musica nei lager nazisti. A volte i prigionieri erano costretti dalle SS a mettere in scena dei concerti per il loro piacere, o per quando arrivavano i treni. A volte, invece – rari momenti – i detenuti utilizzavano ogni superficie disponibile per segnare le note, dalla carta igienica ai sacchi di iuta, recuperando anche se per poco tempo un’umanità che i nazisti cercavano in tutti i modi di eliminare. Una realtà, quella musicale, che fino ad ora non era mia stata utilizzata per raccontare l’Olocausto: per la prima volta infatti le melodie composte dai prigionieri dei campi saranno raccolte, riprodotte ed esposte tramite spartiti ritrovati, nel complesso museale della Cittadella della musica Concentrazionaria a Barletta. La Cittadella ... Leggi su ilfattoquotidiano

C'era musica nei lager nazisti. A volte i prigionieri erano costretti dalle SS a mettere in scena dei concerti per il loro piacere, o per quando arrivavano i treni. A volte, invece – rari momenti – i

