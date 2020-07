Arcivescovo Reggio Calabria bacchetta Sala: “No a polemiche sterili” (Di domenica 12 luglio 2020) Roma, 12 lug. (Adnkronos) – I Vescovi calabresi reagiscono con forza alle parole del sindaco di Milano. Il caso ‘gabbie Salariali’ evocato dalle dichiarazioni di Giuseppe Sala fa esplodere la rabbia dei Vescovi del sud che ogni giorno sperimentano la totale “assenza di politiche sociali sul territorio”. L’Arcivescovo di Reggio Calabria, mons. Giuseppe Fiorini Morosini, all’indomani dell’uscita del sindaco di Milano, in una intervista all’Adnkronos risponde per le rime a Sala chiamando in causa anche il governo centrale. “Quanto affermato dal sindaco Sala, del quale in questi anni abbiamo apprezzato l’equilibrio e la sobrietà, in merito al fatto che sia ‘intrinsecamente sbagliato ... Leggi su meteoweb.eu

I Vescovi calabresi reagiscono con forza alle parole del sindaco di Milano. Il caso ‘gabbie salariali’ evocato dalle dichiarazioni di Giuseppe Sala fa esplodere la rabbia dei Vescovi del sud che ogni ...

Festa della Madonna della Consolazione, riunione in prefettura a Reggio

Si è svolta in Prefettura a Reggio Calabria, alla presenza del Prefetto, dell’Arcivescovo Metropolita di Reggio, del Questore e dei rappresentanti del Comune capoluogo e del Dipartimento di Prevenzion ...

